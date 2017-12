Veröffentlicht am 14. Dezember 2017 von wwa

ELKENROTH – 19jährige Fahranfängerin verunglückt in Elkenroth – Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend, 13. Dezember, gegen 18:20 Uhr in Elkenroth. Eine 19jährige Fahranfängerin hatte mit ihrem Pkw den Schmiedeweg in Richtung Hachenburger Straße befahren. An der Einmündung bremste sie ihren Wagen ab, rutschte aber auf der schneebedeckten Fahrbahn mit der Fahrzeugfront in die Hachenburger Straße hinein. Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 75jährigen Mannes, der die Hachenburger Straße aus Richtung Rosenheim kommend befuhr. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.