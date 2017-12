Veröffentlicht am 14. Dezember 2017 von wwa

ALSDORF – 62jähriger Autofahrer auf der L280 verunglückt – Am Mittwochmittag, 13. Dezember, gegen 13:16 Uhr, kam es auf der Landesstraße 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62jähriger Mann schwer verletzt wurde. Der 62 Jährige war von Alsdorf in Richtung Daaden gefahren. Kurz vor einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die beginnende Schutzplanke wodurch der Pkw hoch katapultiert wurde. Der Pkw überschlug sich und kam am Ende einer Böschung auf dem Dach zum Liegen. Der Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt. Durch eine zufällig unmittelbar nach dem Unfall vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung, wurde ihm geholfen sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Der Mann musste zur Beobachtung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.