Veröffentlicht am 14. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Stadtspitze wünscht Frohe Weihnachten – Statt Grüßen in Kartenform Spende an Bunter Kreis Mittelrhein – Wie es schon in den vergangenen Jahren zur guten Tradition geworden ist, verzichtet die Neuwieder Stadtspitze, darauf Weihnachts- oder Neujahrsgrüße schriftlich zu verschicken. Das dabei eingesparte Geld wird stattdessen einem gemeinnützigen Verein oder Organisation gespendet. „Der bunte Kreis Mittelrhein“, der Familien mit Frühgeborenen, schwerst- oder chronisch kranken Kindern hilft, den Alltag zu meistern, wird dieses Mal unterstützt. Aber auch ohne Karten wünschen Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Michael Mang und die ehrenamtlichen Beigeordneten Dieter Mees und Jan Petry den Bürger/innen frohe Weihnachten, eine besinnliche Zeit und alles Gute für ein hoffentlich friedvolles neues Jahr.