Veröffentlicht am 14. Dezember 2017 von wwa

HORHAUSEN – Seniorenakademie feiert im Kaplan Dasbach Haus Weihnachtsfeier – Nach einem ereignisreichen Jahr trafen sich die Männer und Frauen der Seniorenakademie zum letzten Mal in diesem Jahr zur Weihnachtsfeier im KDH in Horhausen. Im weihnachtlich geschmückten Saal begrüßte der Vorsitzende Rolf Schmidt-Markoski die Seniorenakademiegemeinde und ihre Gäste, unter ihnen den Pfarrer Andreas Beck von der evangelischen Kirchengemeinde Honnefeld und Beate Schaller aus Dierdorf. Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Macht hoch die Tor“ unter der Leitung des Gemeindereferenten Achim Günther startete die Weihnachtsfeier durch. In dem Rahmen brachte Günther Gedanken zum Advent zum Gehör. Gemeinsam mit Margret Reuter, Ingrid Heller, Maria Buhr und Käthe Stopperich wurden die Kerzen des Adventskranz entzündet und abgeschlossen mit dem Lied „Wir sagen euch an, den lieben Advent“. Dem schloss sich der Segen durch Pfarrer Beck an. Beate Schaller brachte in einer kleinen Lesung einige Geschichten aus ihren Werken zum Besten. Elfriede Momm ergriff die Gitarre, spielte und sang die Lieder „Leise rieselt der Schnee“, „Rudolph, das Rentier“ und „Amazing Grace“. Michael Reuter brachte eine erinnernde Geschichte zum Advent, Zeit der Erwartung. In der Tiergeschichte von Elfriede Momm stellten sich die Tiere die Frage ob die Menschen sich an das Christkind erinnerten. Mit einem kleinen Sangeskonzert beendeten der Kirchenchor St. Maria Magdalena und der Singkreis unter der Leitung von Thomas Schlosser die Weihnachtsfeier. Im Saal und auf der Bühne waren Holzarbeiten von Manfred Fischer aus Güllesheim zu bewundern. Im kommenden Jahr trifft sich die Seniorenakademie am Mittwoch, 10. Januar. Auftreten wird aus Anlass des zwanzigjährigen Bestehens der Seniorenakademie Tom Alaska mit Songs von Udo Jürgens. (wwa) Fotos: Wachow