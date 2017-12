Wissener SV ohne Chance gegen Deutschen Meister

Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Wissener SV ohne Chance gegen den Deutschen Meister – Zu seinen letzten Bundesligawettkämpfen in diesem Jahr reiste die Mannschaft des Wissener Schützenvereins nach Paderborn. Gegen die Mannschaften des SV Gölzau und des SSV St. Hubertus Elsen blieb das Wissener Team sieglos. Vor dem Hintergrund, dass man den Klassenerhalt bereits so gut wie sicher hatte, konnte das Team des Wissener SV die Fahrt nach Paderborn ohne Druck angehen. Gegner des Wochenendes war keiner weniger als der Deutsche Meister des Vorjahres, der SSV St. Hubertus Elsen, sowie die Mannschaft des SV Gölzau.

Am ersten Wettkampftag stand das Duell gegen den SV Gölzau auf dem Programm, für den das Wissener Trainerteam folgende Aufstellung wählte: Adam Veres, Tamara Zimmer, Kevin Zimmermann, Nicole Juchem und Sarah Roth. An Position eins bekam es Adam Veres mit dem weißrussischen Olympiafinalisten Illia Charheika zu tun, der sich frühzeitig einen Vorsprung herausschießen konnte, den er bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand gab. Der erste Einzelpunkt ging daher mit 392 zu 396 Ringen an den SV Gölzau. An den Positionen zwei und vier mussten sich Tamara Zimmer und Nicole Juchem ebenfalls ihren Gegnerinnen mit 390:395 Ringen sowie 391:393 Ringen geschlagen geben, sodass es an den Positionen drei und fünf lediglich darum ging, Ergebniskosmetik zu betreiben, was letztendlich auch gelang. Kevin Zimmermann erzielte mit einem Ergebnis von 389 Ringen zwei Punkte mehr als seine Gegnerin und konnte den ersten Einzelpunkt für die Wissener Mannschaft einfahren. An Position sechs tat es ihm Sarah Roth gleich und war mit einem Ergebnis von 391:389 Ringen ebenfalls siegreich über ihre Konkurrenz. Im Ergebnis musste man sich jedoch mit einer knappen 3:2-Niederlage zufrieden geben.

Am darauffolgenden Tag galt es dann noch eine schwierigere Aufgabe zu lösen, da der Titelverteidiger SSV St. Hubertus Elsen in Bestbesetzung antrat. Mit dem Niederländer Peter Hellenbrand und dem Deutschen Julian Justus standen für die Paderborner gleich zwei Olympiateilnehmer bereit. Der Wissener SV rotierte innerhalb des Teams, sodass für Kevin Zimmermann Thomas Brucherseifer an den Start ging. Schon zu Beginn des Wettkampfes zeigte sich allen Bemühungen zum Trotz, dass die Heimmannschaft nichts anbrennen lies und an jeder Position mit Topergebnissen vorlegte. Mit einer Gesamtringzahl von 1974 Ringen lieferte der SSV St. Hubertus Elsen eine Leistung ab, die nahezu am Optimum liegt und nur schwer zu schlagen ist. Im Ergebnis stand aus Wissener Sicht eine 5:0-Niederlage, aus der man nur lernen konnte.

Nach einer fünfwöchigen Winterpause steht am 13. und 14. Januar das große Saisonfinale an, das in Wissen ausgetragen wird. Der Wissener Schützenverein erhofft sich hier, wie in den Vorjahren auch, eine volle Halle und eine tolle Unterstützung für das Team. Der Wissener SV lädt bereits heute alle herzlich zu diesen Wettkämpfen ein, bei dem Spitzensport auf höchstem Niveau garantiert ist. (Vereinsbericht)