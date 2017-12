Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Weihnachtsfeiern im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen – Horch, wer kommt von draußen ins DRK Seniorenzentrum rein… das können doch nur der Nikolaus und viele Ehrenamtliche sein! Auch in das DRK Seniorenzentrum Altenkirchen kommt alljährlich der Nikolaus zu Besuch. Ist es doch im Sinn des Sankt Nikolaus, anderen eine Freude zu bereiten. In seinem Gepäck hat er stets für jeden Bewohner ein Schokoladenpräsent und freut sich natürlich über weihnachtliche Lieder, die spontan gesungen werden oder hier und da ein Gedicht, das ihm von Bewohnern aufgesagt wird. Es ist erstaunlich, wie viele schöne Erinnerungen an die Kindheit damit geweckt werden können. Ein abwechslungsreicher und heiterer Nachmittag für alle im Haus am „6. Dezember“.

Ein anderes Ereignis findet ebenso regelmäßig in der Adventszeit im DRK Seniorenzentrum Altenkirchen statt, werden doch die ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen dann zu einem weihnachtlichen Frühstück in gemütlicher Runde eingeladen. Der Einsatz der Ehrenamtlichen für die Bewohner ist keine Selbstverständlichkeit! So ist es der Heimleitung immer wieder wichtig auch in diesem Rahmen noch einmal Danke zu sagen mit dem Wunsch auch im neuen Jahr auf die so wertvolle Mitarbeit vertrauen zu dürfen. (anar) Fotos: Artelt