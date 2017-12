Löschzug Mehren erhält wärmende Mützen

Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

MEHREN – Übergabe neuer Strickmützen an FFW LZ Mehren durch Förderverein – Im Rahmen eines gemeinsamen Frühstücks wurde durch den 2. Vorsitzenden des Fördervereins, Thomas Schnabel, symbolisch an Wehrführer Jörg Schwarzbach eine Strickmütze übergeben. Der Förderverein hat für jeden aktiven Kamerad des Löschzuges Mehren eine Strickmütze angeschafft die insbesondere jetzt in der kalten Jahreszeit den Kameraden die Einsätze erleichtern soll. Wehrführer Jörg Schwarzbach dankte dem Förderverein für die Anschaffung.