Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

ELKHAUSEN – Jahresausklang bei den Betreuungsvereinen der AWO – Zu einem gemütlichen Ausklang des Jahres lud der Vorstand der Betreuungsvereine der AWO im Landkreis Altenkirchen betreute Menschen, ehrenamtliche Betreuer und Mitarbeiter der beteiligten Institutionen der Region ins Haus Marienberge in Elkhausen ein. Wie bereits in den Jahren zuvor, sorgten die Kinder der Tagesstätte “Löwenzahn” aus Katzwinkel mit ihrem Wichteltanz für weihnachtliche Stimmung. Anschließend verteilten die kleinen Wichtel selbst gebackene Plätzchen an die Gäste. Ein fester Bestandteil der Feier sind die sowohl lustigen als auch weihnachtlichen Wortbeiträge des langjährigen Mitgliedes Alfred Körner aus Daaden.

In seiner Ansprache hob der Vorsitzende Horst Klein im Besonderen die hervorragende Arbeit der ehrenamtlichen Betreuer sowie die gute Kooperation mit den weiteren Trägern der sozialen Einrichtungen und der Pflegeheimen der Region hervor.

Der Sozialdienst des Seniorenheims Alloheim Haus Anna-Margareta aus Bad Marienberg brachte zahlreiche Geschenke mit, die in der Vorweihnachtszeit von den Betreuungsvereinen an bedürftige Menschen weitergereicht werden. Die Alloheime in Bad Marienberg sammeln die Geschenke in der Bevölkerung. Sie kommen einsamen Senioren zugute.