Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Stadtspitze ist komplett – Jetzt ist die neue Neuwieder Stadtspitze um Oberbürgermeister Jan Einig (CDU, links) komplett: Nachdem der bisherige Beigeordnete Michael Mang (SPD, rechts) in der jüngsten Sitzung des Stadtrates in sein neues Amt als Bürgermeister eingeführt wurde, folgte die Wahl der beiden ehrenamtlichen Beigeordneten. 1. ehrenamtlicher Beigeordneter wurde Diplom-Verwaltungswirt (FH) Dieter Mees (2.v.rechts). In das Amt des 2. Ehrenamtlichen Beigeordneten wurde der Jurist Jan Petry gewählt. Mees (64) aus dem Stadtteil Rodenbach gehört seit 2004 als Mitglied der SPD-Fraktion dem Neuwieder Stadtrat an, Petry (42) aus dem Stadtteil Heddesdorf war 15 Jahre für die CDU im Rat, ehe er vor der letzten Kommunalwahl das Mandat aus beruflichen Gründen niederlegte. Beide erhielten jeweils 29 Stimmen der 44 anwesenden Ratsmitglieder. Gleichzeitig wurde in der Sitzung der Dezernatsverteilungsplan beschlossen. OB Einig ist im Dezernat 1 zuständig für Haupt- und Personalamt, Amt für Stadtmarketing, Rechnungsprüfungsamt, Stadtkämmerei, Amt für Feuer-. Hochwasser- und Katastrophenschutz, Stadtbauamt, Stadtwerke GmbH und Servicebetriebe. Bürgermeister Mang im Dezernat 2 ist zuständig für Rechtsamt, Ordnungsamt, Standesamt, Amt für Schule und Sport, Amt für Jugend und Soziales, Amt für Immobilienmanagement, Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft mbH und Volkshochschule. Die zwei ehrenamtlichen Beigeordneten haben keine Geschäftsbereiche, ihre Amtszeit endet mit dem Ablauf der Wahlperiode des Stadtrates 2019.