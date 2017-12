19jährige Tatverdächtige gesteht Taten

Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

BETZDORF – Tatklärung – Diebstahl von Arbeitsgeräten – Wie bereits berichtet wurde, kam es am Wochenende vom 01. bis zum 04. Dezember, zu Diebstählen von Arbeitsgeräten in Betzdorf und in Kirchen. Im Gewerbegebiet Dauersberg waren aus einer Garage eines Dachdeckerbetriebes mehrere Arbeitsgeräte der Marke Stihl entwendet worden. Im Bereich der Erddeponie Wehbach war ein Container aufgebrochen und unter anderen vier Kettensägen entwendet worden. Durch eine Zeugenaussage konnte ein Durchsuchungsbeschluss bei einem 19jährigen Tatverdächtigen aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen erwirkt und durchgesetzt werden. Bei der Durchsuchung wurde Diebesgut aufgefunden, das den Taten zugeordnet wurde. Der 19jährige Tatverdächtige gestand die Taten ein.