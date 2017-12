Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

KOBLENZ – Raubüberfall auf Juweliergeschäft in Koblenz – Am Mittwoch, 13. Dezember, gegen 10:10 Uhr, wurde ein Juweliergeschäft in der Koblenzer Schloßstraße von drei Männern überfallen. Gegen 10:08 Uhr verschaffte sich einer der Täter Zutritt zum Juwelier und bedrohte in der Folge die Angestellten mit einer Pistole. Er forderte sie in englischer Sprache auf, sich auf den Boden zu legen. Wenig später betraten zwei weitere Männer das Geschäft, wobei ein weiterer Täter ebenfalls mit einem Revolver bewaffnet war. Während die Angestellten auf dem Boden lagen, schlugen die Täter die Schaufensterauslagen ein und stahlen hochwertige Uhren. Im Anschluss versprühten die Täter Pfefferspray und flüchteten in eine gegenüberliegende Passage. Sie setzten ihre Flucht mit am Altlöhrtor abgestellten Fahrrädern in Richtung Görgenstraße und wenig später in Richtung Entenpfuhl. Durch den Pfeffersprayeinsatz wurden vier Personen leicht verletzt. Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1. (1. Person im Geschäft) Etwa 40 Jahre alt, 170-185 cm, groß, braune Schiebermütze, große dunkle Brille, blaue Jeans, braun/olivgrüne Winterjacke mit Pelzkragen. Er fuhr mit einem dunklen Fahrrad davon.

Täter 2: Anfang 20 Jahre alt, etwa 185 cm groß, kurze schwarze Haare, schlank, dunkle Hose, dunkelkarierte Softshell-Jacke, Basecap. Er fuhr mit einem neoorangenen Mountainbike davon.

Täter 3: Etwa 19 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunkle Bomberjacke/Camouflage, dunkle Jeans, weiße Schuhe, kurze braune Haare. Er fuhr ebenfalls mit einem dunklen Mountainbike davon.

Die Kripo Koblenz bittet die Bevölkerung um Mitteilung verdächtiger Wahrnehmungen, die mit dem Raubüberfall in Verbindung stehen könnten. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern und deren Flucht machen? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen kurz vor der Tat oder möglicherweise sogar Tage vor der Tat in der Nähe des Tatortes gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032690. Quelle: Polizei