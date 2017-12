53jähriger Mann aus Bonner Nordstadt vermisst

Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

BONN – 53jähriger Mann aus Bonner Nordstadt weiter vermisst – Suchmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos – Die Suche nach dem vermissten Kamil S. dauert an. Der 53jährige Bonner wird seit Sonntag, 10. Dezember, vermisst. Letztmalig wurde er an seiner Wohnanschrift in der Nordstadt gesehen. Da eine Gefährdung oder hilflose Lage aufgrund einer Sehbehinderung und Demenzerkrankung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Polizei sofort Suchmaßnahmen eingeleitet und am Montag, 11. Dezember, ein Foto des Vermissten veröffentlicht und um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten.

Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Vermissten. Auch die bisherigen Suchmaßnahmen, Befragungen, Absuchen mit Spürhunden und die Auswertungen der in Frage kommenden Buskameras verliefen bislang ergebnislos. Von dem 53 Jährigen fehlt jede Spur.

Deshalb bitten die Ermittler erneut um Hinweise zu dem Vermissten, der wie folgt beschrieben wird: 1,73 m groß – graue, kurze Haare; Dreitagebart; bekleidet mit blauer Jeans, schwarzer Jacke mit Blindenabzeichen auf der rechten Brusttasche, grauem Schal und bordeauxfarbener Mütze; kann nicht mehr sprechen. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228/15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden. Quelle: Polizei