Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Literaturwerkstatt im Haus Felsenkeller – Am Mittwoch, 03. Januar, von 19:30 bis 22:00 Uhr, geht die Literaturwerkstatt im Haus Felsenkeller in eine neue Runde. Unter der Anleitung von Annette Messerschmidt wird am Mittwoch, 03. Januar der Arbeitskreis „Literaturwerkstatt“ im Haus Felsenkeller fortgesetzt. Hier bietet sich allen Literaturbegeisterten die Gelegenheit, die Arbeit an einem eigenen Text mit anderen Scheibenden zu besprechen und zu bedenken. Der Austausch erweitert die eigene Ausdrucks- und Gestaltungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich so manches über das Handwerkszeug des Schreibens dazulernen.

Das Motto für die kreative Arbeit in 2018 lautet „Kunterbunte Geschichten“. Alle Literaturinteressierten und Schreibenden sind eingeladen, sich mit unterschiedlichen Texten zu den Farben blau, gelb, grün, rot einzubringen. Es ist in Planung, aus den Geschichten, Gedichten und anderen Arbeiten der Literaturwerkstatt ein neues Buchprojekt hervorgehen zu lassen. Je engagierter die Teilnehmer/innen, desto bunter wird das Buch!

Außerdem wird es eine Frühjahrslesung am Mittwoch, 23. Mai, von 15:00 bis 17:00 Uhr, geben, bei der die Werke präsentiert werden.

Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 – 986412 und Anmeldetelefon: 02681 – 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.