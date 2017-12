Flotte Fahrt auf der L 277 endet am Baum

Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

ASBACH/FLAMMERSFELD – Zu schneller Pkw kommt bei Asbach von der Fahrbahn ab – Am Dienstagnachmittag, 12. Dezember, um 15:00 Uhr, befuhr ein 40jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen die L 277 bei Asbach. In Fahrtrichtung Flammersfeld kam er in einer Linkskurve, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab, rutschte eine Böschung hinunter und kam an einem Baum zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt. Der Pkw erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und wurde abgeschleppt. Die Schadenshöhe wurde von der Polizei mit circa 15.000 Euro angegeben.