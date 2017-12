Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

MARENBACH – Skatturnier beim Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach – Wie jedes Jahr fand am 1. Adventsonntag ab 14:00 Uhr das jährliche Skatturnier des Schützenverein „Im Grunde“ Marenbach im Schützenhaus statt. Trotz widriger Wetterumstände begrüßte der Ehrenvorsitzender und Spielleiter des Turniers, Manfred Engelbert, 41 Skatfreunde, darunter zwei weibliche Mitspielerinnen. Gespielt wurde nach alter Skatregel.

Die Hauptpreise erspielten sich zwei Skatspieler aus Hasselbach. Das halbe Schwein, als ersten Preis, hat Lutz Pannicke mit starken 1.093 Punkten gewonnen, den zweiten Preis, ein halbes Reh, erspielte sich Dieter Vogel mit 704 Punkten. Der dritte Preis, eine große Pute, ging mit 686 Punkten an Max Hösel. Weitere Preise in Form Puten, Enten, Gänse und Hähnchen wurden bis zum 14. Platz an die Gewinner überreicht. Der Vorstand sprach an alle Teilnehmer der Skatrunde und das Helferteam Uwe, Nils, Jörg und Kurt-Werner ein herzliches Dankeschön aus.