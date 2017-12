Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

BUSENHAUSEN – Kita „Haus der kleinen Freunde“ in Busenhausen darf sich „Kreativ Kita“ nennen – Ein kleines Schild ziert den Eingangsbereich zum „Haus der kleinen Freunde“ in Busenhausen. Die Kindertagesstätte „Haus der kleinen Freunde“ erhielt die Zertifizierung zur „Kreativ Kita“. Zur kleinen Feierstunde hatten die Kindertagesstättenleiterin Christina Buchen und ihr Erzieherinnenteam in die Tagesstätte eingeladen. Der Sportraum der Kita war zum Festsaal umfunktioniert, Stehtische und eine Getränke- und Imbissbuffet erwarteten die Gäste, unter ihnen der zukünftige Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich, der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Altenkirchen Reiner Düngen, Mitarbeiter der Verwaltung und Leiterinnen der anderen Kindertagesstätten in der Verbandsgemeinde Altenkirchen. Vor der offiziellen Begrüßung und der Überreichung der Zertifizierungsplakette hatte die Sangesgruppe der Kindergartenkinder ihren großen Auftritt. Sichtlich genossen sie diesen Moment. In einer Raumecke knubbelten sie sich, warteten auf den Einsatz ihrer Musikerzieherin und legten schließlich mit ihren zarten aber sehr deutlichen Stimmen los. „Wie schön dass ihr hier seid“ war das einleitende Lied und „Alle Farben sind schon da“ brach alle Dämme und tönte im Applaus der Gäste noch einige Zeit nach. Das Projekt zur „Kreativ Kita“, „von Piccolo bis Picasso“ befasst sich mit der freien und individuellen Entwicklung der Kinder, eröffnet ihnen die freie und selbständige Gestaltung künstlerischen Wirkens. Angeleitet und mit Rat begleitet durch die Erzieherinnen, mit der Intension dieses auch in den heimischen vier Wänden weiterführen zu können. In der Kita wurden und werden alle Möglichkeiten der Gestaltung in Farbe und Material geboten. In Busenhausen waren sechs Themen seitens der begleitenden Einrichtung gegeben. Fantasietiere, Tornado Robbi, Wesen aus Holz, Kunst am Bau, Fliesen im Mosaik und Landschaft gestalten. Im gesamten Kindergartenbereich waren die Kunstwerke zu bewundern. Ihre Begeisterung über dieses Unterfangen betonten in ihren Grußworten Beigeordneter Düngen und Fred Jüngerich. Prof. Dr. Daniela Braun überreichte Leiterin Buchen die Plakette zur Zertifizierung zur „Kreativ Kita“. (wwa) Fotos: Wachow