Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

GIELEROTH – Verkehrsunfall auf der B 8 bei schneeglatter Fahrbahn – Samstagnachmittag, 09. Dezember, gegen 14:00 Uhr verunglückte eine Autofahrerin mit ihrem VW auf der B 8 im Bereich der Ortschaft Gieleroth. Die Frau war auf der Fahrt aus Richtung Wahlrod in Richtung Gieleroth als sie auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug kam ins Schleudern, rutschte über die Gegenfahrbahn in den Randbereich und prallte abschließend mit der Frontpartie der Fahrerseite gegen einen Baum. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden, die Fahrerin verletzte sich und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Fotos: Wachow