Veröffentlicht am 13. Dezember 2017 von wwa

KIRCHEN – Initiative „Nachtbus“ nach Siegen – Seit längerer Zeit arbeitet die Stadt Kirchen an der Frage, ob künftig ein Nachtbus nach Siegen eingerichtet werden sollte, damit das Nachtleben in Siegen besser genutzt werden kann. Erforderlich ist hierfür jedoch eine Bedarfsanalyse. Unter dem folgenden Link www.stadt-kirchen.de/nachtbus kann die entsprechende Studie aufgerufen werden. Es ist wichtig, dass möglichst viele an der Umfrage teilnehmen – und dabei spielt das Alter auch überhaupt keine Rolle! Der Nachtbus soll für alle da sein.