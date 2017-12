60jähriger Autofahrer bei VU in Betzdorf schwer verletzt

Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

BETZDORF – 60jähriger Autofahrer bei VU schwer verletzt – Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag, 11. Dezember, gegen 10:42 Uhr, in Betzdorf wurde ein 60 Jähriger schwer verletzt. Ein 49 Jähriger hatte mit seinem Lkw die Wilhelmstraße in Richtung Wallmenroth befahren. An der Kreuzung Schützenstraße/Klosterhof beabsichtigte der Lkw-Fahrer zu wenden und schaltete nach eigenen Angaben die Warnblinkanlage an. Ein 60 Jähriger befuhr die Wilhelmstraße ebenfalls in Richtung Wallmenroth. Als er links an dem Lkw vorbeifuhr, leitete dieser das Wendemanöver ein und es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw um 180 Grad gedreht. Der 60 Jährige musste zur Behandlung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf circa 7.000 Euro geschätzt.