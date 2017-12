Vorfahrt missachtet – 30.000 Euro Sachschaden

Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

NISTERBRÜCK – Verkehrsunfall in Nisterbrück – 13.000 Euro ist die Schadensbilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag, 11. Dezember, gegen 09:23 Uhr, in Wissen-Nisterbrück an der Einmündung B 62 / K 133, ereignete. Hierbei befuhr ein 79jähriger Fahrzeugführer eines Skoda die B 62 von Roth kommend in Richtung Wissen. In Nisterbrück bog er nach links in die K 133 ein, ohne dem entgegenkommenden Ford einer 44jährigen Fahrzeugführerin Vorrang zu gewähren. Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen.