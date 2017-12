Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfall in Wissen – Montagnachmittag, 11. Dezember, gegen 16:42 Uhr, wollte eine 20jährige Fahrzeugführerin eines Toyota in Wissen vom Parkplatz der Zahnarztpraxis Scheffer nach links auf die Oststraße auffahren. Hierbei beachtete sie nicht den Vorrang einer 36jährigen Fahrzeugführerin eines Seat, die die Oststraße aus Richtung Kreisel kommend in Richtung Köttingen befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 4.500 Euro.