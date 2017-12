Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

MAINZ – Neuerscheinung und Buchvorstellung – „Regionale Produzenten oder Global Player? Zur Internationalisierung der Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert“ – In der Reihe Geschichtliche Landeskunde des Instituts für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz e.V. (IGL) ist der internationale Tagungsband „Regionale Produzenten oder Global Player? Zur Internationalisierung der Wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert“ erschienen. Der Band umfasst neben den Beiträgen der gleichnamigen Tagung aus dem Jahr 2014 weitere thematisch passende Aufsätze. Das Buch wird am Montag, 18. Dezember, um 11:00 Uhr in der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen, Schillerplatz 7, 55116 Mainz, Rheinhessensaal, vorgestellt.

Die bislang wenig erforschte Wirtschaftsgeschichte des rheinland-pfälzischen Raums wird anhand nationaler und internationaler Vergleiche in den Blick genommen. Im Fokus steht die Internationalisierung von Industrieunternehmen im 19. und 20. Jahrhundert: Inwiefern sind die allgemein zu beobachtenden wirtschaftlichen Wellenbewegungen, wie eine De-Globalisierung ab 1914, auch in den Betrieben des heutigen Rheinland-Pfalz nachzuweisen?

Um das herauszufinden, werden Unternehmen aus den Bereichen Keramik (Blumentopffabrik Spang/Richard-Ginori), Glas (SCHOTT/Saint-Gobain), Schaumwein (Kupferberg/Moët & Chandon), Chemie (Werner & Mertz/niederrheinische Chemiehersteller) sowie Leder (Cornelius Heyl/Freudenberg) untersucht. Von besonderem Interesse sind dabei der Export, der Aufbau von Handels- und Produktionsfilialen im Ausland sowie der Einsatz ausländischer Arbeitnehmer. Der Band ist eingebettet in das Forschungsprojekt „Wirtschaftsgeschichte in Rheinland-Pfalz“ des IGL und leistet einen wichtigen Beitrag zur rheinland-pfälzischen und internationalen Wirtschaftsgeschichte. Der Kulturfonds Mainzer Wirtschaft e.V. der Industrie- und Handelskammer Rheinhessen hat die Drucklegung des Bandes unterstützt.

Nach dem Grußwort von Dr. Engelbert J. Günster, Vorsitzender des Kulturfonds Mainzer Wirtschaft e.V., Präsident der IHK Rheinhessen, führt Prof. Dr. Michael Matheus, Direktor und 1. Vorsitzender des IGL, Herausgeber, in den Themenschwerpunkt Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte am IGL ein. Über die inhaltliche Konzeption und die wissenschaftlichen Ergebnisse der Publikation berichtet die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Herausgeberin Dr. Ute Engelen. Stellvertretend für die verschiedenen Unternehmen präsentiert Dr. Jürgen Steiner seinen Beitrag über die Mainzer SCHOTT AG. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Es wird um Anmeldung an engelen@uni-mainz.de gebeten. Fotos: © SCHOTT AG / Werner & Mertz und © Stadtarchiv Mainz