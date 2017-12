Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – „Gesunde Ernährung in der Kita“ – Erstes erfolgreiches Praxis-Modul für Hauswirtschaftskräfte durchgeführt – Kreisvolkshochschule Altenkirchen unterstützt Qualitätsoffensive des Landes – Als starke Weiterbildungsträger und Partner der Kommunen und des Landes unterstützen Volkhochschulen die vielfältigen Landesinitiativen zur Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit in den Kindertagesstätten von Rheinland-Pfalz. Unter dem Motto „Kita-Verpflegung – gesund und lecker“ haben die Volkshochschulen gemeinsam mit der Ernährungsberatung Rheinland-Pfalz und Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Rheinland-Pfalz in diesem Herbst eine neue Fortbildungsreihe ins Leben gerufen. Fünf Praxis-Module zu unterschiedlichen Themenfeldern, wie vegetarisch Kochen, Kochen mit Fisch oder kleinkindgerechte Speisen, wurden landesweit an acht Volkshochschulen in Rheinland-Pfalz angeboten. In Altenkirchen unter der fachkundigen Leitung von Carina Löhr. Die Inhalte reichen von Themen wie „Mehr Vollkorngerichte in der Kitaverpflegung“ über „Heute ohne Fleisch – vegetarische Gerichte“ bis hin zu „Kleinkindernährung – wie Kinder auf den Geschmack kommen“.

Die Seminarreihe, die sich an Hauswirtschaftskräfte der Kitas richtet, wird aufgrund der großen Nachfrage im Jahr 2018 fortgesetzt.

Im Programmbereich Beruf werden die Fortbildungen für das pädagogische Personal der Kindertagesstätten seit Jahren sehr gut nachgefragt. Geschätzt wird das wohnortnahe, qualitativ hochwertige und kostengünstige Angebot, mit dem Erzieher/innen ihre beruflichen Kompetenzen erweitern können.

Nähere Infos zu Terminen und Themen sind bei der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule unter Telefon 0 26 81- 81 22 11 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de erhältlich.

Foto: Zum ersten Mal fanden in Altenkirchen speziell für Hauswirtschaftskräfte Kurse zum Thema „Gesunde Ernährung in der Kita“ statt. Beim ersten Kurs beschäftigten sich die Fachkräfte aus dem Kreisgebiet mit den vielfältigen vegetarischen Alternativen bei der Kita-Ernährung.