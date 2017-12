Altenkirchener Landfrauen in Limburg

Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/LIMBURG – LandFrauenverband Frischer Wind Bezirk Altenkirchen hat das weihnachtliche Limburg erkundet – Organisiert von LandFrauen der Dörfer um den Beulskopf starteten 34 LandFrauen und fünf Männer zu einer Halbtagesfahrt ins weihnachtliche Limburg. Dort angekommen ging es erst einmal steil bergauf zum Dom, in dem die Domschwestern die Gruppe in Empfang nahmen und, in zwei Gruppen aufgeteilt, eine Führung begann. Der heutige St. Georgs-Dom zu Limburg wurde im Jahr 1235 als Stifts- und Pfarrkirche geweiht. Der Bau ist ein Werk der rheinischen Spätromanik, in der man mit diesen Kirchen den Himmel darstellen wollte. Die Informationen reichten von Baugeschichte, Baustil, Bauidee bis zum Dom im Laufe der Zeit. Besonders die vielen schönen Fenster und das Innere des Doms, angefangen vom Sakramentshaus, der Marienkapelle, dem Grabdenkmal des Grafen Konrad Kurzbold, dem Taufbecken aus Sandstein aus der Bauzeit des Doms und noch vieles mehr gab es zu besichtigten und zu bewundern. Im Anschluss blieb noch genügend Zeit, das weihnachtliche Limburg zu erkunden. Nach der Heimfahrt in Altenkirchen angekommen, bedankten sich die Teilnehmer herzlich bei Heike Fuchs und Alma Lindlein für die gut vorbereitete und schöne Fahrt. (Vereinsbericht) Fotos: Privat