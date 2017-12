Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Kinder malten ihre Filmhelden – Gewinner des Malwettbewerbs im Metropol ausgezeichnet – Seit nunmehr zehn Jahren läuft in Neuwied die Reihe „Kino für Kinder“. Aus Anlass des Jubiläums hatten die Veranstalter einen Malwettbewerb veranstaltet. Jugenddezernent Michael Mang ehrte nun die besten jungen Künstler.

Es ist ein erfolgreiches Kooperationsmodell zwischen dem Kinder- und Jugendbüro (KiJuB) der Stadt Neuwied, dem Minski-Team und den Filmtheaterbetrieben Weiler: Das „Kino für Kinder“ feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Daher riefen die Verantwortlichen einen Malwettbewerb für Kinder ins Leben. Dessen Motto lautete: male deinen Lieblings-Filmhelden. Aus allen eingesendeten mehr als 50 Beiträgen wählte eine Jury die eindrucksvollsten aus. Die von den Stadtwerken und der Sparkasse gesponsorten Preise – Kinokarten, Urkunden, Poster und Süßigkeiten – erhielten die Nachwuchskünstler nun im mit rund 350 Besuchern prall gefüllten Metropol-Kino aus den Händen von Jugenddezernent Michael Mang.

Zur Jury gehörten unter anderem Tanja Buchmann vom KiJuB und Michael Mertes vom Minski, die seit zehn Jahren das Kinderkino-Programm gestalten. Die Jury hatte sich angesichts der Vielzahl der Einsendungen dazu entschlossen, Preise in drei Altersstufen zu vergeben. Den ersten Platz bei den Drei- bis Fünfjährigen belegte Anna Maria Schmidt, Isabelle Huber siegte bei den Sechs- bis Achtjährigen, und auf Rang eins bei den Neun- bis Elfjährigen kam Carolina Cemberecki. Sonderpreise gingen an Magarite Dückmann und Marianna Korell. Weitere Preise erhielten Kevin Driesch, Luisa Kowalski, Zoey Schug, Elea Blomenkemper, Leander Lister, Nela Königsfeld, Charlotte Krauter, Victoria Mitzel, Erik Nilges, Alexander Schumann, Leni Schwenger, Evelina Boll, Kimberly Esper, Isabel Mezker und Amélie Rossänger. Im Anschluss an die „Bescherung“ verfolgten Ausgezeichnete wie Besucher den fröhlichen Film „Petterson und Findus – Das schönste Weihnachten“.

Im neuen Jahr wird die Kinderkino-Reihe fortgesetzt; am 10. Januar mit dem Disney-Filmklassiker „Schneewittchen und die sieben Zwerge“, am 7. Februar tanzt die „Ballerina“ und am 7. März geht die „Häschenschule“ auf die „Jagd nach dem goldenen Ei“. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 16:00 Uhr im Metropol-Kino. Der Eintritt kostet für Kinder 2,50, für Erwachsene 4 Euro. Tickets gibt es im Vorverkauf online über www.kinoneuwied.de oder per Anruf an die Nummer 02631 243 32 oder 232 51.

Foto 1: Stellvertretend für die vielen Preisträger nimmt hier Alexander Schumann die Gratulation des Beigeordneten Michael Mang entgegen.