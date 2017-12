Veröffentlicht am 12. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Ämter zwischen Weihnachten und Silvester geöffnet – Städtische Kitas haben unterschiedliche Ferienregelungen – An Heiligabend und Silvester sind alle Dienststellen der Stadtverwaltung Neuwied geschlossen, ebenso an den Feiertagen 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar. Doch zwischen der Besinnlichkeit der Weihnachtsfeiertage und den Feiern an Silvester haben Bürger/innen die Möglichkeit, Behördengänge zu erledigen. Denn vom 27. bis 29. Dezember sind die Dienststellen der Stadt geöffnet, bis auf folgende Ausnahmen:

Das Stadtarchiv in der Abtei Rommersdorf und das Jugendzentrum „Big House“ sind jeweils vom 27. Dezember bis 29. Dezember geschlossen. Die städtischen Kindergärten machen Weihnachtsferien wie folgt:

vom 22. bis 29. Dezember die Kitas Engers und Rommesdorf;

vom 27. bis 29. Dezember die Kitas Heddesdorf, Heimbach-Weis, Irlich, Rheintalweg und Rodenbach,

vom 27. Dezember bis 2. Januar die Kita in der Rheinstraße;

vom 27. Dezember bis 3. Januar die Kita Oberbieber.

Die Neuwieder Stadtverwaltung wünscht allen Bürger/innen ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute für 2017.