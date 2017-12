Lieblingsplätze kennen keine Barrieren – Wandserausstellung

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

RLP – Lieblingsplätze kennen keine Barrieren – Seit Montag, 11. Dezember, macht die Wanderausstellung „Mein Lieblingsplatz“ mit Kunstwerken von Menschen mit Behinderungen Station im rheinland-pfälzischen Sozialministerium. „Jeder Mensch hat einen oder mehrere Lieblingsplätze. Sie sind dort, wo man sich wohlfühlt, zur Ruhe kommt oder Menschen begegnet, die man mag – ohne Vorurteile und Barrieren in den Köpfen“, betonte die rheinland-pfälzische Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler bei der Ausstellungseröffnung in Mainz.

Die Sozialministerin stellte heute zusammen mit dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung die 14 Kunstwerke vor, die es im Rahmen eines Kalenderprojekts des Landesamtes in den Kalender 2018 geschafft haben.

„Manche Menschen suchen überall nach dem einen wunderschönen Ort. Andere Menschen machen einfach den Ort schön, wo sie sind, wie unsere Künstlerinnen und Künstler mit ihren Bildern“, so der Abteilungsleiter Lutz Spannagel vom Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung.

Der Juryvorsitzende Werner Keggenhoff ging bei der Bildervorstellung anhand ausgewählter Beispiele näher auf die künstlerische Leistung der Teilnehmer/innen ein und gab den Künstler/innen die Gelegenheit, selbst ihr in der Ausstellung vertretendes Bild zu erläutern.

Die Wanderausstellung umfasst über 110 Kunstwerke. Insgesamt beteiligten sich knapp 570 Menschen im Alter zwischen 19 und 82 Jahren am Kalenderprojekt 2018. In vielen voll- und teilstationären Einrichtungen brachten die Betreuten im Rahmen der Kunst- und Maltherapie ihren Lieblingsplatz zu Papier.

„2018 steht ein weiterer großer Meilenstein in der Politik für und mit Menschen mit Behinderungen an: Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das vor ungefähr einem Jahr beschlossene Bundesteilhabegesetz auch in Rheinland-Pfalz gut umgesetzt werden kann und insbesondere den Menschen mit Behinderungen zu Gute kommt“, betonte Bätzing-Lichtenthäler.

„Ich freue mich, mit dieser kreativen Ausstellung das Jahr ausklingen zu lassen und gleichzeitig zu neuen Ideen inspiriert zu werden“, so die Ministerin zum Abschluss der Ausstellungseröffnung. Die Ausstellung wird noch bis zum 12. Januar 2018 im Ministerium zu sehen sein. Der Kalender 2018 kann beim Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung bestellt werden.