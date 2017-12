Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

BETZDORF – 25jähriger Autofahrer fällt unangenehm auf – Einem 25jährigen Audi-Fahrer waren die winterlichen Bedingungen am Sonntagnachmittag, 10. Dezember, offensichtlich zu Kopf gestiegen. Zunächst fiel er im Verlauf der Steinerother Straße kurz vor Betzdorf auf. Er überholte einen Pkw, obwohl in Richtung Betzdorf nur eine Fahrspur vorhanden ist und diese mit durchgezogener Linie von den anderen Fahrbahnen getrennt ist. Wenig später fiel er bei Driftübungen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Betzdorfer Wilhelmstraße auf. Hierbei kollidierte sein Fahrzeug mit einem geparkten Pkw und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Gegen den 25jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet und eine Mitteilung an die Führerscheinstelle geschrieben.