Nach der Kurve kam der Gegenverkehr

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

FRIEDEWALD – 10.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Friedewald – Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, 10. Dezember, gegen 13:25 Uhr, in Friedewald, Alexanderring. Ein 39jähriger Autofahrer hatte den Alexanderring aus Richtung Langenbach in Richtung Friedewald befahren. Innerhalb einer Kurve verlor er auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet nach links auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw eines 35jährigen Mannes. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.