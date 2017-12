Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

HELFERSKIRCHEN – enm behebt Stromausfall – Lkw beschädigt Freileitung – Teile des Westerwaldes zeitweise ohne Strom – Am Montagmorgen, 11. Dezember, kam es um 06:39 Uhr zu einer Versorgungsunterbrechung in Helferskirchen, Wirges und Staudt. Ein Kipplaster beschädigte eine Freileitung, was zu einem Stromausfall führte. Die Netzexperten der Energienetze Mittelrhein (enm), der Netzgesellschaft in der Unternehmensgruppe Energieversorgung Mittelrhein, konnten die Versorgung um 07:09 Uhr wieder vollständig herstellen. Vorfälle dieser Art können durch das eng und gut miteinander verzahnte Stromversorgungsnetz zügig ausgeglichen werden, indem die Netzexperten den Energiefluss durch Umschaltungen auf andere Versorgungsleitungen ändern. Die beschädigte Leitung wird derzeit noch repariert.

Um 07:15 Uhr kam es zu einer weiteren Versorgungsunterbrechung in Holler. Grund war ein Schaden in der Schaltstation, der voraussichtlich aus der vorangegangenen Störung resultierte. Die Stromversorgung in Holler konnte um 07:44 Uhr wieder hergestellt werden.