Zigarettenautomat umgefahren und geflüchtet

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

ALSDORF – Zigarettenautomat stand im Wege – Am Sonntagmorgen, 10. Dezember, in der Zeit von 00:00 bis 01:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Alsdorfer Lindenstraße einen Zigarettenautomaten. Der Unfallverursacher befuhr die Hauptstraße von Betzdorf kommend in Richtung Daaden. In einer scharfen Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Anwesen Lindenstraße 2. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Betzdorf zu wenden.