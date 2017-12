A K T U E L L – 87jährige Frau verstirbt nach Brand eines Einfamilienhauses

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

A K T U E L L – HÜMMERICH – 87jährige Frau verstirbt nach Brand eines Einfamilienhauses – Tragischer Wohnhausbrand in Hümmerich. 87jährige Bewohnerin verstirbt nach ihrer Rettung auf dem Weg ins Krankenhaus – Montagvormittag, 11. Dezember, gegen 11:00 Uhr kam es in der Höhenstraße in Hümmerich zu einer Brandentwicklung in einem Einfamilienhaus. Eine 87jährige Bewohnerin benachrichtigte nach Ausbrechen des Feuers noch selbst die Rettungsleitstelle, wurde aber während des Notrufes bewusstlos. Die Leitstelle Montabaur alarmierte die Verbandsgemeindefeuerwehr Rengsdorf, Rettungsdienst und Notarzt. Die Feuerwehrkräfte gingen unter Atemschutz in das völlig verqualmte Gebäude vor, fanden die bewusstlose Frau, brachten sie aus dem Gebäude und übergaben sie dem Rettungsdienst. Trotz Reanimationsversuche der Rettungskräfte verstarb die Frau auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Feuerwehr Rengsdorf war mit ihren Löschzügen im Einsatz. Nachalarmiert wurden die Drehleiter aus Dierdorf und der Löschzug Pleckhausen. Insgesamt waren 81 Feuerwehrkräfte im Einsatz, ebenso mehrere Rettungsdiensteinheiten, der Notarzt und die Polizei Straßenhaus. Wo und warum der Brand entstand wird zur Zeit noch von der Kriminalpolizei ermittelt. (wwa)