Wohnwagen brennt komplett ab

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

HELLENHAHN-SCHELLENBERG – Vollbrand eines Wohnwagens in Schellenberg – Sonntagnachmittag, 10. Dezember, gegen 17:20 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Westerburg der Vollbrand eines in der Kirchstraße abgestellten Wohnwagens gemeldet. Durch starke Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Hellenhahn-Schellenberg und Rennerod wurde der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen verhindert. Der Wohnwagen brannte völlig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Brandursächlich, so die Polizei, dürfte nach ihrem Erkenntnisstand ein technischer Defekt an einem Heizofen gewesen sein. Die Ermittlungen dauern noch an. Den Sachschaden beziffert sie mit etwa 500 Euro. Personen wurden durch Brand und Rauchentwicklung nicht verletzt.