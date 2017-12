Nikolaus besucht Beroder Kinder

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

BEROD – Beroder Kinder feiern im Bürgerhaus Weihnachtsfeier – Die Gemeinde Berod hatte nach den Senioren am Samstag, am Sonntag die Kinder der Gemeinde zur Weihnachtsfeier einfanden. Ortsbürgermeisterin Ginette Ruchnewitz und der Ortsgemeinderat hatten auch für den Nachwuchs ein kurzweiliges weihnachtliches Programm aufgestellt, das die Kinder im Wesentlichen selber bestückten. Die Kinder führten das Theaterstück „Der Dien in der Kirche“ auf. Die kleinen Kinder leiteten mit einem Fingerspiel und Gesang die Kaffeepause ein. Mit dem Stück „Der ertappte Erkundungsengel setzte die Kindertheatergruppe das Programm fort und die Geschichtenerzählerin Ingrid Zang gesellte sich auf der Bühne zu die Kindern. Zum Ende des Nachmittages kam natürlich der ersehnte Nikolaus und verteilte seine Geschenke. (wwa)