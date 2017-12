Betrunken von schneeglatter Fahrbahn in der Graben gerutscht

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

LINKENBACH – Betrunken, auf schneebedeckter Fahrbahn in den Graben gerutscht – Durch Beamte der Polizei Straßenhaus wurde am frühen Freitagabend, 08. Dezember, ein in den Graben gerutschter Volvo auf der L 266, in Höhe der Mülldeponie Linkenbach, festgestellt. Der 35jährige Fahrzeugführer gab an, dass er aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse ins Rutschen gekommen sei, was sicherlich in Teilen, so die Polizei, der Wahrheit entsprach. Darüber hinaus stand der Fahrer jedoch noch unter Alkoholeinfluss. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von über 1 Promille. Somit durfte der 35jährige die Beamten zwecks Blutprobenentnahme auf die Dienststelle begleiten. Er wird zudem wohl für längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten müssen.