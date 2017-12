19jährige Fahranfängerin bei Verkehrsunfall auf der L 272 schwer verletzt

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

STOCKHAUSEN – Frontalzusammenstoß auf der L 272 – Zwei Personen verletzt – Am Freitag, 08. Dezember, kam es auf der L 272, zwischen den Ortschaften Stockhausen und Germscheid gegen 13:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 19jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Mercedes, die L 272 in Richtung Asbach. Vermutlich geriet sie mit ihrem Mercedes aufgrund Sekundenschlafs auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes Vito eines 54jährigen Troisdorfers.

Durch den Unfall wurde die 19jährige schwer und der 54jährige leicht verletzt. Sie wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Da auch Betriebsstoffe ausliefen wurden die Feuerwehr Asbach sowie die Straßenmeisterei Linz verständigt. An den Fahrzeugen entstand, so die Polizei, ein Schaden von circa 40.000 Euro.