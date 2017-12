Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Regionalverband Rhein-Sieg-Eifel e.V. (Bezirk 12) – Verdiente Trainerinnen wurden durch den Bund Deutscher Karneval geehrt – Die Wissener Karnevalsgesellschaft 1856 e.V. lud zu einen Empfang in den Nassauer Hof, um sich bei den vielen jungen tanzsportbegeisterten Mädchen und Jungen zu bedanken. Der erste KG-Vorsitzende Klaus C. Schwamborn bedankte sich im Beisein des RSE-Bezirksvorsitzenden Matthias Ennenbach und dem RSE-Tanzturnierausschussleiter Stephan Ortmann bei allen Aktiven für ihr unermüdliches Engagement und die harte Arbeit, die sie das ganze Jahr über als Mitglieder im Bund Deutscher Karneval e.V.(BDK) leisten. So wurden einige verdiente Damen des Vereins im Beisein von Prinz Marco I. und Kinderprinzessin Marie I. und Sportkreisvorsitzenden Dr. Michael Weber geehrt.

Das BDK-Tanzsportabzeichen in Silber für ihre Tätigkeit als Trainerin der Minis erhielt die ex-Prinzessin Lisa Trapp. Ausgezeichnet wurde die langjährige Tätigkeit von Trainerinnen und Tänzerinnen mit dem BDK-Treueabzeichen im karnevalistischen Tanzsport. Das Treueabzeichen in Silber für elf Jahre aktive Tätigkeit erhielten ferner Sabrina Schwan, Natascha Sadoski, Stefanie Schneider, Julia Rumpel, Sarah Eutebach, Nathalie Kaiser und Yvonne Weitershagen. Lena Rickert erhielt das BDK Treueabzeichen in Gold für 15jährige aktive Tätigkeit.

Eine ganz besondere Anerkennung erhielt Claudia Leidig, die seit 20 Jahren als Trainerin des Seniorentanzcorps erfolgreich trainiert. Ihr wurde das BDK Treueabzeichen in Gold mit Diamanten verliehen.