Baumräumaktion der Feuerwehr Hamm am Wochenende

Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

HAMM/SIEG – Kein ruhiges Wochenende für die Hammer Feuerwehr – Zahlreiche Bäume fallen wegen der Schneelast um – Samstagmittag, 09. Dezember, kurz vor zwölf wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm das erste Mal alarmiert. Es ging auf die Landesstraße 112 Richtung Bitzen. Dort blockiert ein großer Baum die gesamte Straße, so dass der Streudienst nicht mehr durch kam. Die Besatzung des Rüstwagens löste die Gefahrensituation schnell auf und beseitigte den Baum. Am Nachmittag lösen die Funkmeldeempfänger wieder aus. Zuerst wurde ein umgestürzter Baum auf der L 112 Ortsausgang Forst in Richtung Wäldchen gemeldet. Wenig später wurde die Hammer Wehr in die Bogenstrasse nach Opsen geschickt. Am Sonntag mussten die Wehrleute wieder dreimal raus, um umgestürzte Bäume von den Straßen zu beseitigen. Zweimal auf der L 112 Richtung Bitzen und einmal auf der L 267 Richtung Pracht. In allen Fällen wurden die Hindernisse beseitigt. (am) Fotos: Feuerwehr Hamm (Sieg)