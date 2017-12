Veröffentlicht am 11. Dezember 2017 von wwa

HERDORF – Fahranfängerin verunglückt auf der L 285 – Eine 18 Jahre alte Fahranfängerin befuhr am Samstagmittag, 09. Dezember, gegen 12:35 Uhr mit ihrem PKW die L285 aus Daaden kommend in Richtung Herdorf. Vermutlich aufgrund den Wetterverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit dem Auto einer 55 Jährigen im Gegenverkehr zusammen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 4.500 Euro.