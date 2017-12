Seniorenweihnachtsfeier in Berod

Veröffentlicht am 10. Dezember 2017 von wwa

BEROD – Kinder erfreuen auf der Seniorenweihnachtsfeier im Beroder Bürgerhaus – Die Landschaft lag unter einer dicken, weißen Schneedecke, der Saal im Bürgerhaus erleuchte im feierlichen Weihnachtsschmuck, der Weihnachtsbaum glänzte im Licht der Kerzen, verziert mit glänzendem, blauen Band, als sich Samstagnachmittag die von der Gemeinde eingeladenen Senioren zur Weihnachtsfeier einfanden. Ortsbürgermeisterin Ginette Ruchnewitz und der Ortsgemeinderat hatten ein kurzweiliges weihnachtliches Programm aufgestellt. Ortsbürgermeisterin Ruchnewitz begrüßte ihre Senioren und Pfarrerin Iris Kühmichel hielt eine Kurzandacht zum Einstieg zur Seniorenweihnachtsfeier und zur Advents- und Weihnachtszeit. Heiter ging es im Anschluss auf der Bühne weiter. Kinder der Gemeinde führten das Theaterstück „Der Dien in der Kirche“ auf. Die Kirche war geschmückt für den Weihnachtsgottesdienst, das Christkind lag neben dem Alter in der Krippe. Plötzlich fährt ein Junge mit seinem Tretroller durch das Kirchenschiff und ist genauso schnell wie er gekommen ist wieder verschwunden. Zwei Kirchgängerinnen beobachten das Geschehen und regen sich fürchterlich über die Unverfrorenheit des Jungen auf. Wenig später bemerken sie dass das Christlind nicht mehr in der Wiege liegt. Klar, das kann nur der Rollerjunge mitgenommen haben. Das Getratsche beginnt, alles regt sich auf und die Polizei wird eingeschaltet. Als der Trubel hohe Wellenschlägt kommt der Junge wieder in die Kirche gefahren und legt das Christkind wieder in die Krippe. Zur Rede gestellt teilt er mit dass er dem Christkind versprochen hat, wenn er zu Weihnachten einen Roller bekommt, ihn auf einer Runde um Kirche und Ort mitzunehmen.

Die kleinen Kinder leiteten mit einem Fingerspiel und Gesang die Kaffeepause ein. Tosenden Beifall erhielten beide Kindergruppen von den Omas und Opas. Mit dem Stück „Der ertappte Erkundungsengel setzte die Kindertheatergruppe das Programm fort. Zuvor hatte Isabell Schumacher mit ihrer Sketcheinlage „Der Christstollen“ die Lachmuskeln der Beroder in Wallung gebracht. Der Christstollen sollte mit Kümmel einen besonderen Geschmack erhalten. Doch der Kümmelschnaps fand während der Zubereitung nicht den Weg in den Teich sondern durch konzentriertes Probieren den Weg in die Blutbahn der Kuchenbäckerin.

Traditionell ehrt die Ortsgemeinde auf der Weihnachtsfeier die älteste Teilnehmerin und den ältesten Teilnehmer. Kleine Präsente überreichte die Ortsbürgermeisterin an Adele Schumacher (96) und Willi Ehlgen (88). Währen zum Abschluss die kleinen Beroder Engelchen Geschenke an die Senioren verteilten spielten drei Musiker des Akkordeon Orchester Hachenburg mit Weihnachtsmelodien auf. (wwa) Fotos: Renate Wachow/Wachow