Veröffentlicht am 10. Dezember 2017 von wwa

WISSEN – Treffpunkt Wissen lädt zum Weihnachts-Shopping ein – Der Treffpunkt Wissen hatte zum Weihnachts-Shopping eingeladen. Obwohl sich das Marktgeschehen auf den Samstag konzentrierte, waren alle Beteiligten am Ende zufrieden. An rund zwei Dutzend Ständen gab es allerhand zu entdecken. So servierten die Pfadfinder „Royal Rangers“ der evangelischen Freikirche Wissen/Schönstein selbstgebackene Plätzchen und Kunst aus Afrika. Wer Lust hatte, konnte sich sogar mit dem Nikolaus fotografieren lassen. Das Bild tauchte dann innerhalb von kurzer Zeit auf dem Handy der Abgelichteten auf. Die Freikirche führt auch an Heiligabend wieder ein Weihnachts-Musical auf. Es beginnt um 16:00 Uhr im Kulturwerk Wissen. Eingeladen ist jedermann, der Eintritt ist frei. Man bittet jedoch um eine Spende. Direkt nebenan offerierte eine Schüler AG des heimischen Kopernikus-Gymnasiums Gebäck; die „Alten Herren“ der Sportfreunde Schönstein hatten einen Getränkestand aufgebaut. Die Karnevalsfrauen aus dem Schlossdorf

überzeugten mit Likör und Brotaufstrich, natürlich alles aus eigener Herstellung. Pizzabäcker Guiseppe Tumio, alias „Pippo“ und sein Team, konnten der Nachfrage kaum Herr werden. Der Reinerlös vom Verkauf ihrer original italienischen Leckereien wird an den früheren Wissener Kaplan Pater Paul überwiesen und kommt einem Hilfsprojekt in Indien zugute. (hteb) Fotos: Sieht