Nikolaus besuch KKSV Orfgen

Veröffentlicht am 9. Dezember 2017 von wwa

ORFGEN – Nikolausfeier beim KKSV Orfgen – Im weihnachtlich geschmückten Schützenhaus begrüßte der Vorsitzende des Schützenvereins Orfgen und amtierender Schützenkönig, Andreas Hassel die Kinder mit ihren Eltern und Großeltern. Zum Kaffeetrinken wurden die von den Frauen des Schützenvereins gebackenen, leckeren Kuchen und das Weihnachtsgebäck aufgetragen. Danach malten die Kinder mit Begeisterung und ihren Händen noch ein Weihnachtsbild. Damit wurde das Warten auf den Nikolaus überbrückt. Als es an der Tür pochte und der Mann im roten Mantel mit Sack und Rute das Schützenhaus betrat wurde er umringt von einer Kinderschar. Nach dem gemeinsam gesungenen Weihnachtslied verteilte der Nikolaus die mit leckeren Sachen gefüllte Tüte. Für die Jüngsten, die erstmals in ihrem jungen Leben den Mann mit dem langen weißen Bart und dem roten Mantel sahen, war er doch etwas seltsam und sie hielten sich bei Mama oder Papa in sicher Distanz. Da gab es auch schon mal die eine oder andere Träne. Doch als die Tüte vom Nikolaus gereicht wurde war der Bann gebrochen. (hos) Fotos: KKSV Orfgen