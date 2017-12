Veröffentlicht am 10. Dezember 2017 von wwa

GEBHARDSHAIN – Zwei Tage Badminton auf hohem Niveau – Verbandstrainerin leitete Workshop in Gebhardshainer Großsporthalle – Erstmalig konnte die DJK Gebhardshain in ihrer heimatlichen Halle einen Badmintonworkshop für die Nachwuchsspieler der Region anbieten. Mit Oliwia Zimniewska leitete und gestaltete eine hauptamtliche Trainerin des Badmintonverbandes Rheinland das Highlight.

Ziel des Verbandes ist es, mit Hilfe solcher Workshops intensiv Grundlagen auf hohem Niveau zu vermitteln – und das nicht nur den teilnehmenden Kindern, sondern auch den Trainern aus den Vereinen. So waren nicht nur Kids der DJK Gebhardshain, des BC „Smash“ Betzdorf, des TuS Bad Marienberg und des BC Heimbach-Weiß angereist, sie wurden auch von insgesamt sechs Betreuern aus den Heimatvereinen begleitet, die aktiv an beiden Tagen mitarbeiteten. Daher stand für zwei Kids immer ein Trainer zur Verfügung – ideale Übungsbedingungen also an diesen zwei Tagen.

Die Jungs und Mädels im Alter von neun bis 16 Jahren bekamen jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr ein buntes Programm geboten. Beginnend mit einem gründlichen Warmup, spannte sich der Bogen über teils auch knifflige Koordinationsübungen, Schlag- und Lauftechnik bis hin zum abschließenden Stretching. Dabei kamen auch Spiele und kleine Wettbewerbe nicht zu kurz, die das Techniktraining auflockerten und das Geübte vertieften. Immer dabei die Trainer, die hier und da von ihren Schützlingen richtig gefordert wurden und nicht immer die Nase vorne hatten. Da Oliwia erst seit kurzem in Deutschland arbeitet, war die Unterrichtssprache Englisch, was für ein internationales Flair sorgte und kein Problem für die Teilnehmer darstellte.

Insgesamt war es ein tolles Wochenende für junge und ältere Badmintonfreaks, das allen eine Menge Spaß brachte, Impulse für das normale Training setzte und von einem echten Team-spirit über die Vereinsgrenzen hinaus durchdrungen war . Eine Veranstaltung, die nach Meinung aller unbedingt wiederholt werden sollte! Ein besonderer Dank galt auch den Eltern und der DJK Gebhardshain, für die Bestückung eines leckeren und gesunden Buffets, das bei dem hohen Kalorienverbrauch der Teilnehmer auch nötig war. (Vereinsbericht) Fotos: Privat