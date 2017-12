Veröffentlicht am 10. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Austausch bei Nikolausbesuch und Adventspunsch – Aktive Ältere und Dozenten trafen sich in der Volkshochschule – Den Nikolaustag nutzte die Volkshochschule der Stadt Neuwied auf besondere Art und Weise, um auf ihre Aktivitäten aufmerksam zu machen. Sie stellte zudem ihre neuen Programmhefte vor. – Noch offener als gewöhnlich standen die Türen der Neuwieder Volkshochschule am 6. Dezember. Neben öffentlichkeitswirksamen Aktionen, mit denen sich die VHS immer wieder als moderne Fortbildungsinstitution präsentiert, stand bei einem Adventspunsch der Dank an die vielen Kursleiter im Mittelpunkt. Denn ohne sie könnte die VHS Neuwied nicht Jahr für Jahr ein derart umfassendes Angebot auf die Beine stellen. Das betonte Beigeordneter Michael Mang während seines Besuchs. „Die Kursleiter sind letztlich diejenigen, die es ermöglichen, dass die VHS ihre Aufgabe erfüllen kann, allen Bevölkerungsgruppen einen Bildungszugang zu sichern“, hob der kommissarische VHS-Werkleiter hervor. Mang betonte zudem, dass man „viel auf den Weg gebracht“ und zahlreiche neue Angebote ins Programm aufgenommen habe. Leckerer Punsch und gemütlicher Feuerschein sorgten für eine gemütliche Atmosphäre, die reichlich Zeit für Gespräche in lockerer Runde bot.

Fester Bestandteil des VHS-Komplettprogramms ist das „Forum Aktive Ältere“. Dessen Mitglieder waren ebenfalls am „Punschtag“ zusammengekommen, um Rückblick und Ausschau zu halten. Beigeordneter Michael Mang begrüßte die Anwesenden und unterstrich, dass die VHS ihr Spezialprogramm ganz bewusst „Forum Aktive Ältere“ genannt habe. „Aktivität, Neugier, Wissensdurst und ein fortgeschrittenes Lebensalter sind in der heutigen Zeit keine Widersprüche mehr“, machte Mang deutlich. „Viele Menschen entdecken in ihrem besten Alter neue oder lang vergessene Möglichkeiten, ihr Leben anregend zu gestalten.“ Die VHS möchte Ältere mit ihren Angeboten zum Mitmachen motivieren, Interesse für Neues wecken und zum Erfahrungsaustausch zwischen Gleichaltrigen ermuntern.

Sowohl das neue Kursbuch für das erste Halbjahr 2018 als auch das Programmheft für das „Forum aktive Ältere“ liegt nun vor. Weitere Informationen: VHS Neuwied, Telefon 02631 39890, E-Mail Anmeldung@vhs-neuwied.de; Internet: www.VHS-Neuwied.de

Foto: Beim Adventspunsch trafen sich die VHS-Dozenten; im Bild (v.r.)VHS-Verwaltungsleiterin Jutta Günther, Martin Geiger, Leiter der städtischen Musikschule, Caroline Albert-Woll, die pädagogische Leiterin der VHS, und Beigeordneter Michael Mang.

Foto: Der Nikolaus stattete den aktiven Älteren einen Besuch ab und überreichte ihnen ein kleines Präsent.