Veröffentlicht am 10. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Alphabetisierungskampagne: Ausstellung in der VHS – Infos für Menschen, die ihre Grundbildung verbessern wollen – Grundbildung: Über dieses Thema wird seit einiger Zeit intensiv diskutiert. Die VHS Neuwied widmet sich ihm mit speziellen Kursen. – Noch bis Ende Januar ist in der Volkshochschule der Stadt Neuwied die Ausstellung „Gesichter und Geschichten der Alphabetisierung“ zu sehen. Sie informiert über das Thema Grundbildung und Alphabetisierung und wird gemeinsam mit dem „Kompetenznetzwerk Grundbildung und Alphabetisierung Rheinland-Pfalz“ (GruBiNetz) gezeigt. Die Bedeutung der Ausstellung wird ersichtlich, wenn man bedenkt, dass laut einer vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Studie rund 7,5 Millionen Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren in Deutschland leben, die nicht richtig lesen und schreiben können – und das, obwohl sie gut Deutsch sprechen beziehungsweise Deutsche sind. Diese Bürger, auf Neuwied umgerechnet wären es knapp 6.000, werden auch als funktionale Analphabeten bezeichnet.

Das Transferprojekt „AlphaKommunal“ des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. erarbeitet gemeinsam mit Kommunen Strategien und Materialien, um das Thema Grundbildung und Alphabetisierung in die Öffentlichkeit zu tragen und Teilnehmer für Grundbildungskurse zu gewinnen. Die Stadt Neuwied wiederum ist Modellkommune dieses Projekts. Daher bietet die VHS Neuwied in diesem Jahr erstmals Alphabetisierungskurse an, die vom Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Land Rheinland-Pfalz gefördert werden. Caroline Albert-Woll, die pädagogische Leiterin der Neuwieder VHS, betonte: „Es gibt auf regionaler Ebene zahlreiche Projekte zur Alphabetisierung, und wir haben Wege für eine sinnvolle Kooperation gefunden.“ GruBiNetz-Koordinator Heiko Hastrich pflichtete bei: „Es ist wichtig, beim Thema Grundbildung die Kräfte zu bündeln.“ Er übergab Albert-Woll zudem eine Kiste mit Materialien, die in den entsprechenden Kursen zum Einsatz kommen. Neuwieds Sozialdezernent Michael Mang unterstrich, dass man in Neuwied „wichtige Akzente“ gesetzt habe, um den Themenkomplex einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.

Weitere Infos zum Thema gibt es im Internet unter www.VHS-Neuwied.de und www.mein-schlüssel-zur-welt.de; sowie unter der Telefonnummer 02632 922 276 und 0800 5333 4455.

Foto: Bei der Ausstellungseröffnung trafen sich (v.l.) GruBiNetz-Koordinator Heiko Hastrich, Caroline Albert-Woll, die pädagogische Leiterin der VHS Neuwied, und Neuwieds Sozialdezernent Michael Mang.