BETZDORF – Theaterstück „Bilder“ am 19. Dezember in der Stadthalle Betzdorf – Dankeschön an alle in der Flüchtlingshilfe engagierten Menschen – Die Aufregung ist groß, doch die Vorfreude noch größer. Gemeinsam bereiten die Verantwortlichen rund um die Theatergruppe „Shatat“ ihren großen Auftritt in der Stadthalle Betzdorf vor. Am Dienstag, 19. Dezember um 19:30 Uhr wird sich der Vorhang für das Theaterstück „Bilder“ heben.

Das Ziel des Auftritts ist es, sich bei allen in der Flüchtlingshilfe engagierten Menschen zu bedanken. „Von vielen Seiten haben wir Hilfe erfahren“, so Ossama Al-Shoora, der mit seiner Familie Syrien verlassen musste und in Altenkirchen eine neue Heimat gefunden hat. „Wir möchten auch gerne ein Stück Freude zurückgeben!“.

Ähnlich angetan ist auch Stefanie Breiderhoff vom Caritasverband Rhein-Wied-Sieg, die immer noch tief beeindruckt von der überwältigenden Unterstützungskraft aus der Bevölkerung ist: „Wir sind noch immer sprachlos, wie viele Menschen unsere Projekte in der Flüchtlingshilfe unterstützen und auch eigene Projekte auf den Weg gebracht haben!“

Auf der Suche nach weiteren Kooperationspartnern zur Umsetzung des gemeinsamen „Dankeschön-Abends“ lief Andrea Rohrbach von der Kreisverwaltung bei Ahmet Öcal offene Türen ein. „Ich wusste, ich muss Herrn Öcal nur fragen, ob er uns bei der Umsetzung des Theaterabends behilflich sein kann. Die Antwort kann bei ihm nur ein ja sein.“, so Rohrbach. „Der Türkisch-Islamischen Gemeinde Betzdorf e.V. liegt viel am Miteinander der Kulturen, davon kann man sich immer wieder überzeugen“.

Eingeladen zur Aufführung des Theaterstückes sind alle Menschen, die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, sei es bei einer Organisation, oder auch im kleinen nachbarschaftlichen Rahmen. Der Eintritt ist kostenlos. „Alle Menschen sind uns willkommen. Wir möchten ein paar schöne Stunden miteinander verbringen“ beschreibt Öcal.

Nach der Veranstaltung ist ein kleiner Imbiss vorgesehen um den Abend ausklingen zu lassen. Für die Erreichbarkeit des Theaterabends auch aus dem Unterkreis hat die Kreisverwaltung einen Bus organisiert, der über Flammersfeld (Abfahrt 18:00 Uhr, Café Anhalt), Altenkirchen (Abfahrt 18:15 Uhr, Kreisverwaltung), Hamm/Sieg (Abfahrt 18:35 Uhr Schulzentrum), Wissen (Abfahrt 18:50 Uhr, Bahnhof) nach Betzdorf fahren wird.

Zurück geht es dann ab ca. 21:30 Uhr in umgekehrter Reihenfolge. Für die Busfahrt ist eine Reservierung bei Andrea Rohrbach unter Telefon 0 26 81- 81 20 86 oder per Email an andrea.rohrbach@kreis-ak.de unbedingt erforderlich. Die Anzahl der vorhandenen Busplätze ist beschränkt.

Zu guter Letzt möchten sich die Organisatoren auch beim Caritasverband Altenkirchen, der katholischen Kirchengemeinde St. Jakobus und Joseph und der Aktion Neue Nachbarn bedanken, die die Theatergruppe im Vorfeld in mannigfacher Art begleitet und unterstützt hat. „Ohne die Hilfe und Unterstützung unserer Partner wäre der Theaterabend nicht zustande gekommen. Es ist ein wahrer Segen auf solch gute Kooperationen zurückgreifen zu können“, so Rohrbach.

Foto: (v.l.): Schon bei der Besichtigung der Stadthalle in Betzdorf war die Vorfreude auf das Event deutlich zu spüren. André Linke (Caritas Altenkirchen, Aktion Neue Nachbarn), Ahmet Öcal (Türkisch-Islamischen Gemeinde Betzdorf e.V.), Ossama Al-Shoora, Andrea Rohrbach (Kreisverwaltung Altenkirchen) und Stefanie Breiderhoff (Caritasverband Rhein-Wied-Sieg).