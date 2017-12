Veröffentlicht am 9. Dezember 2017 von wwa

NIEDERBIEBER – „Lebendiger Adventskalender mit Gebärdensprache“ – In Neuwied-Oberbieber ist es schon Tradition, dass vom ersten bis 23. Dezember jeden Abend an einem anderen Haus eine kleine Zusammenkunft mit Plätzchen und Glühwein stattfindet und ein besonders schön geschmücktes Fenster geöffnet wird. Auch Informa hatte sich dieses Jahr erstmalig an diesem Brauch beteiligt und Ortsvorsteherin Ely-Herbst war erfreut, dass das siebte Türchen an dieser besonderen Institution, die sich hauptsächlich um Hörgeschädigte, aber auch um andere Hilfesuchende kümmert, stattfand. Gemeinsam sang man Weihnachtslieder in Laut– und Gebärdensprache und auch die Geschichte, vorgelesen von dem Gehörlosenseelsorger Detlef Kogge, wurde in Gebärdensprache gedolmetscht. Das Fenstermotiv zeigt Josef und die schwangere Maria auf dem Weg durch die Wüste nach Bethlehem. Die verwendeten Materialien sind Tonkarton und Taft in verschiedenen Farbnuancen. Noch die ganze Adventszeit kann das Fenster täglich bei Informa in Neuwied-Oberbieber, Im Mühlengrund 3, bestaunt werden.