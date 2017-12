Veröffentlicht am 9. Dezember 2017 von wwa

NEUWIED – Bücher der Schriftenreihe bieten interessante Lektüre – Zahlreiche Bände zeichnen abwechslungsreiches Bild Neuwieds – Die Tage nach dem Weihnachtsfest lassen sich trefflich nutzen, um in entspannter Atmosphäre zu einem Buch zu greifen. Wer sich dabei gern auch mit der Geschichte Neuwieds beschäftigen möchte, wird bestens mit der Schriftenreihe der Stadt Neuwied bedient. Gleich, ob es um die abwechslungsreiche Historie des Fürstenhauses oder um die spannende Geschichte des Deichbaus geht, ob es um die Vielfalt der Religionen in der Kreisstadt geht oder um einen formidablen Bildband: Die zahlreiche Bände umfassende Reihe bieten für jede Interessenslage etwas Passendes und eignen sich hervorragend als Weihnachtsgeschenke.

Dauerbrenner sind, wie Benita Ross aus der Tourist-Info Neuwied erklärt, der Band „Monrepos – Spurensuche in geschichtsträchtiger Idylle“, in dem Helmut Krämer über die historischen Bauten auf Segendorfs Höhen berichtet, der Roman „Unter dem blauen Pfauen“, in dem Reinhard Schmoeckel das Neuwied des 18. Jahrhunderts wieder zum Leben erweckt, und der in Kooperation mit Ideemedia entstandene 146 Seiten starke Bildband „Neuwied – Die schönsten Seiten (m)einer Deichstadt“.

Alle Bücher sind erhältlich in der Tourist-Information Neuwied auf dem Luisenplatz, Telefon 02631 802 5555. Ausführliche Infos über die einzelnen Bände gibt es auf der Homepage http://www.neuwied.de/schriftenreihe_der_stadt_neuwied.html