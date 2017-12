Veröffentlicht am 8. Dezember 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Bekanntgabe des Freischaltungstermins – Bundesweit einheitliche Servicenummer 115 startet ab 20. Dezember im Kreis Altenkirchen – Der Landkreis Altenkirchen bietet ab Mittwoch, 20. Dezember die bundesweit einheitliche Servicenummer 115 an. Zum Jahresende schließt sich der Kreis dem bereits bestehenden Servicecenter der Kreisverwaltung Cochem-Zell an, um den Kunden-Service mit diesem zusätzlichen Angebot zu verbessern. Unter der leicht zu merkenden Rufnummer 115 erhalten Bürger/innen sowie Unternehmen ab dann Auskünfte zu den am häufigsten nachgefragten Verwaltungsleistungen. Die Suche nach Zuständigkeiten und Telefonnummern entfällt. Die 115 bietet Bürger/innen immer den richtigen Ansprechpartner, unabhängig davon, ob es sich um eine Angelegenheit der Kommune, des Kreises, des Landes oder des Bundes handelt.

Dabei gilt ein besonderes Serviceversprechen: Die 115 ist von Montag bis Freitag von 08:00 bis 18:00 Uhr erreichbar. 75 Prozent der 115 Anrufe werden innerhalb von 30 Sekunden durch eine Mitarbeiter/in angenommen. 65 Prozent der 115 Anrufe werden beim ersten Kontakt beantwortet. Wenn nicht, dann erhält der Anrufer innerhalb von 24 Stunden während der Servicezeiten eine Rückmeldung, je nach Wunsch per Email, Fax oder Rückruf. Die bestehenden örtlichen Service-Telefonnummern der Kreisverwaltung und beispielsweise des Abfallwirtschaftsbetriebes bleiben bestehen.