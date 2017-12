Veröffentlicht am 8. Dezember 2017 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Seit 40 Jahren solide Feuerwehr Ausbildung – Die Feuerwehr Kreisausbildung des Landkreises Altenkirchen blickt in diesem Jahr auf ihr 40jähriges Bestehen zurück. Seit 1977 wird im Kreis Altenkirchen eine einheitliche Feuerwehrausbildung durchgeführt. Alle Feuerwehren im Kreis Altenkirchen nutzen das Angebot und lassen ihren Nachwuchs zentral ausbilden. Von Horhausen bis Niederschelderhütte durchlaufen alle Kameraden/innen der 41 Feuerwehreinheiten und des Gefahrstoffzuges die Kreisausbildung und qualifizieren sich für weiterführende Lehrgänge an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule des Landes in Koblenz.

In den 40 Jahren der Kreisausbildung erhielten über 6.300 Feuerwehrfrauen und -männer das grundlegende Rüstzeug für den Feuerwehrdienst und das begehrte Zeugnis über den bestandenen Lehrgang. Allein in diesem Jahr wurden zehn Lehrgänge mit rund 200 Teilnehmern durchgeführt. Neben der allgemeinen Feuerwehrgrundausbildung und der Truppführerausbildung werden auch zahlreiche Fachlehrgänge wie Atemschutz, Sprechfunk, Maschinist und Chemikalienschutzanzugträger durchgeführt. 21 Kreisausbilder kümmern sich ehrenamtlich um die Durchführung der Ausbildung. Sie kommen aus dem gesamten Kreisgebiet und verrichten die Ausbildertätigkeit zusätzlich zu ihrem Dienst in den Feuerwehreinheiten.

Die immer komplexer werdenden Aufgaben der Feuerwehr fordern sowohl von den Teilnehmenden als auch von den Ausbildern ein großes Fachwissen. Damit die Feuerwehrfrauen und -männer im ganzen Land die gleiche Ausbildung erhalten, gibt es Feuerwehrdienstvorschriften. Darin ist genau beschrieben welche Voraussetzungen der „Schüler“ mitbringen muss und was ihm die Kreisausbilder beibringen müssen. Die Feuerwehrdienstvorschriften orientieren sich am heutigen Erkenntnisstand und werden immer wieder aktualisiert. Deshalb ist die Fort- und Weiterbildung ein Pflichtprogramm für die Kreisausbilder im Landkreis Altenkirchen.

Auch Landrat Michael Lieber gratuliert der Feuerwehrkreisausbildung zum „40. Geburtstag“. „Die Feuerwehrkreisausbildung genießt zu Recht einen hervorragenden Ruf unter Feuerwehrkameradinnen und -kameraden. Sie ist ein Garant für die gute Ausbildung der Feuerwehrleute. Hier wird das Fundament für die ausgezeichnete Arbeit unserer Feuerwehren geschaffen. Daher gilt allen Ausbildern mein großer Dank für ihr Engagement“, würdigte der Landrat den wichtigen Dienst für die Allgemeinheit.